Sara Fernández García

El pueblo que inspiró la canción más famosa de Joan Manuel Serrat: "Era un lugar precioso. Las canciones de Mediterráneo se gestaron allí"

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El cantautor barcelonés, nacido en el Poble Sec en 1943, lleva más de medio siglo poniendo música a la memoria sentimental del país: musicó a Antonio Machado y a Miguel Hernández, plantó cara a la censura del franquismo y firmó un puñado de canciones que la gente se sabe sin haberlas estudiado jamás. En diciembre de 2022 se despidió de los escenarios con un último concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el que cerraba la gira que había bautizado, con su sorna de siempre, como El vicio de cantar.

De toda esa obra, ninguna canción ha calado tan hondo como Mediterráneo. Encabeza las encuestas sobre la mejor canción del pop español, suena lo mismo en una boda que en un entierro y resume en un solo verso —"¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?"— una manera entera de estar en el mundo. Lo que mucha gente que la tararea no sabe es que ese mar de la canción tiene dirección postal: Calella de Palafrugell, un viejo pueblo de pescadores de la costa gerundense donde Serrat se encerró a escribir cuando aún no había cumplido los treinta. Dale al play y te contamos todos los secretos que encierra.