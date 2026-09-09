Últimas noticias Entramos en el pueblo con el jamón de bellota más cotizado de España

Sara Fernández García

El pueblo más fresco de España está a 1600 metros de altitud: duermen con manta cuando hay olas de calor y tiene un yacimiento histórico

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Hay un pueblo en Teruel que presume de temperaturas frescas durante todo el verano: la máxima ronda los 24 grados haciendo que hasta sus vecinos tengan que dormir con manta por las noches, todo un sueño para muchos de nosotros. Y, además de ser el pueblo más frío de España, también es el pueblo más alto, situado a más de 1600 metros.

Se trata de un pintoresco municipio de aproximadamente 145 habitantes situado en la Comarca de Sierra de Albarracín. Desde hace años, la presencia humana en este pueblo ha sido clave y es que uno de sus yacimientos más importantes es la necrópolis de El Cuarto en la década de 1930, donde aparecieron muchísimas herramientas que se utilizaban antiguamente como urnas, cerámicas, brazaletes y hojas de lanza. Dale al play para conocer su historia.