El pueblo donde se fabrican las galletas más antiguas de España: una villa románica, con un monasterio del siglo X, que es perfecta para un viaje de fin de semana

Si viajamos hasta Girona y nos situamos entre el Pirineo Oriental y el mar Mediterráneo, encontraremos uno de los pueblos más bonitos de todo Cataluña. Donde la comarca de la Garrotxa se funde con la del Ripollés, se forma el valle de Camprodón. La belleza de este lugar es tal, que desde el siglo XIX se considera 'la pequeña Suiza' catalana, por ser retiro vacacional de las clases altas y por su parecido con el paisaje alpino. Y es aquí donde se encuentra el pueblo donde se fabrican las galletas más antiguas de España. Dale al play y te decimos cuál es.