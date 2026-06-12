Sara Fernández García

El pueblo detenido en el tiempo que parece una película de Buñuel: entramados de madera, tradiciones ancestrales y el honor de ser el primer Conjunto Histórico-Artístico de España

Tenemos la gran suerte de vivir en un país plagado de pueblos con mucho encanto, cada uno con su propia personalidad y un patrimonio único. El problema viene cuando tenemos que escoger cuál de todos ellos visitar, ya que las opciones son casi incontables: que si pueblos de costa o de montaña, de origen medieval o modernos, prácticamente deshabitados o con un ambiente de lo más animado.

Una muy buena manera para empezar a tomar esta decisión tan imposible es guiarse con la lista de Los Pueblos Más Bonitos de España, asociación creada en 2010 para proteger, promover y desarrollar el patrimonio rural español, a la vez que fomenta el turismo sostenible y de calidad. Pero dentro de esta asociación, tan solo hay un miembro que pueda presumir de ser el primer pueblo en ser declarado Conjunto Histórico-Artístico. ¿Sabes cuál es? Nosotras sí. Dale al play y te lo decimos.