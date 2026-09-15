Últimas noticias Entramos en el pueblo español con el queso más cotizado del mundo

Sara Fernández García

El pueblo declarado Bien de Interés Cultural que se conoce como "las Dolomitas gallegas": una joya de tejados de pizarra en medio de un paraíso natural

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Hay un rincón del interior de Lugo que cada mes de septiembre, con la llegada del otoño, se llena caminantes, fotógrafos y curiosos que buscan un paisaje capaz de rivalizar, en nombre y en imponencia, con los Alpes italianos. Se trata de Seceda, una aldea diminuta encajada en la Serra do Courel que comparte apellido con uno de los picos más fotografiados de las Dolomitas, y que desde hace unos años se ha ganado a pulso el sobrenombre de "las Dolomitas gallegas".

La coincidencia del nombre es solo el anzuelo. Lo que sostiene la comparación es lo que uno encuentra al llegar: un puñado de casas de piedra con tejados de pizarra dispuestas en calles empinadas, tal y como se levantaron en la primera mitad del siglo XIX, sin apenas alteraciones desde entonces. Dale al play si quieres saber más...