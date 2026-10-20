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Sara Fernández García

El pueblo con el chuletón más cotizado de España es una espectacular villa medieval amurallada, rodeada de viñedos e iglesias románicas en medio del Camino de Santiago

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Capital de la comarca de la Rioja Alavesa, esta pequeña villa se encuentra a unos 50 kilómetros de la ciudad de Vitoria y está rodeada por extensos campos de viñedos, los cuales abastecen a las varias bodegas que hay por el entorno del pueblo. Ideal para una escapada tranquila de principios de otoño, es el único integrante de tierras vascas que forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, algo que hace de Laguardia un lugar todavía más especial.

Conocido por su conjunto medieval, el cual se encuentra en un excelente estado de conservación, el pueblo disfruta de una gran enogastronomía, con los sus exquisitos vinos y sus carnes a la brasa como grandes protagonistas de sus fogones. Con una amplia oferta de restaurantes y bodegas, Laguardia se erige como uno de los mejores destinos gastronómicos que podemos visitar en todo el territorio español. Dale al play si todavía no sabes de qué pueblo se trata...