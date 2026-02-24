El pueblo más bonito de España está declarado Conjunto Histórico-Artístico: tiene 100 habitantes, parece un decorado de película y no sale en las guías
Apenas 100 habitantes, calles que te transportan al pasado y un invierno que lo cambia todo.
¿Sois más de invierno o de verano? La eterna pregunta que acaba generando debates intensos en cualquier sobremesa. En VIAJAR hablamos de destinos para todos los gustos y, esta vez, ponemos el foco en un pueblo que convierte el invierno en una experiencia en sí misma. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, es uno de esos lugares que pasan desapercibidos hasta que alguien te lo recomienda bien, y para eso estamos nosotros. ¿Quieres descubrirlo? No te lo pienses y dale al play.