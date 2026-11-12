Lucía Alfonso González

El pueblo blanco perfecto para recorrer a pie donde comer "las mejores migas de España": excavado en la roca y con casas bajo un peñón

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Imagina comer con una montaña entera sobre tu cabeza. Aquí las casas se refugiaron bajo un enorme saliente de piedra caliza que les hace de techo. Y bajo esa piedra se sirven unas migas con chorizo que bien podrían ser las mejores de toda la sierra: pan del día anterior, ajo, pimentón y chorizo de la tierra, cocina de aprovechamiento convertida en manjar. Hay bares con las mesas al pie mismo de la roca, y aunque el pueblo tiene poco más de 2.600 vecinos, en fin de semana conviene reservar. Después, pasea por sus dos calles más fotografiadas, una a cada lado del río. En una entra la luz, y en la otra la roca cubre la calle de pared a pared y mantiene el fresco incluso en pleno agosto.

Su nombre esconde una pista de otra época: un vino que se dejó de hacer hace siglo y medio, cuando la filoxera arrasó sus viñas en la década de 1860. Tras unos minutos de cuesta te espera un castillo almohade del siglo XII, con su torre del homenaje y un aljibe para resistir los asedios, que no fueron pocos. Desde arriba verás sus curiosos tejados bajo la roca y el río abriéndose paso entre las casas. Antes de irte, llévate queso de la sierra y aceite de oliva con DOP, el mejor recuerdo posible. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.