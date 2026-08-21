Sara Fernández García

El pueblo de 350 habitantes ideal para escapar del calor en un precioso valle cerca de Francia: está rodeado de infinitas rutas de senderismo

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Es uno de los pueblos más bonitos de todo el Valle del Roncal, situado en el pirineo navarro. Una localidad que se encuentra muy cerca del Valle de Belagua, destino perfecto para el senderismo, montaña, nieve, y turismo rural. Este encantador pueblo de la montaña tiene apenas 350 habitantes y es famoso por su arquitectura tradicional pirenaica de piedra y destacando por su rica historia.

Situado a unos 94 km al nordeste de Navarra, es un pueblo ideal para pasear con calma, ver sus calles empedradas y casonas señoriales que reflejan toda su historia. Uno de los grandes atractivos naturales es Belagua, el único valle glaciar de Navarra con tradición agrícola y muy cercana a la Reserva Natural de Larra, famosa por su paisaje kárstico de roca caliza y pino negro. Dale al play si quieres conocer de qué destino se trata.