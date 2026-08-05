Sara Fernández García

El próximo proyecto del arquitecto y premio Pritzker, Norman Foster, es la restauración de la mayor institución cultural de España: "Una fusión de lo antiguo con lo nuevo"

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Ciudades como Londres, Berlín, Madrid, Nueva York o Buenos Aires, que a simple vista parecen tan distintas, tienen en común a una persona: el arquitecto Norman Foster. En las últimas décadas, Foster ha ido dando forma a las urbes tal y como las conocemos hoy. Es uno de los arquitectos más prolíficos del mundo, con edificios firmados por él tan famosos como el City Hall de Londres, la cúpula del Reichstag de Berlín, la Torre Cepsa de Madrid, la Hearst Tower de Nueva York o el Faena Aleph Residences de Buenos Aires.

En el año 1999 ganó el Premio Pritzker de arquitectura, uno de los más prestigiosos del sector. En 2016 salió a concurso la restauración de una parte de la mayor institución cultural de España y Patrimonio de la Humanidad, el Museo Nacional del Prado, y el elegido para el proyecto fue Norman Foster. Dale al play si quieres conocer más detalles.