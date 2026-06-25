Sara Fernández García

El primer parque nacional de España es el destino ideal para los amantes del senderismo: ubicado en el norte de la península, tiene más de un siglo de historia

Si eres más de montaña que de playa y tu plan ideal es disfrutar de las mejores vistas tras una larga caminata, de sobra sabrás que el parque nacional de los Picos de Europa es el destino perfecto. Aquí, las rutas son la forma principal de descubrir el paisaje, con desfiladeros como el del Cares, caminos que conectan pueblos y una infinidad de senderos para todos los niveles.

Situado entre Asturias, Cantabria y Castilla y León, este espacio protegido concentra algunos de los relieves más abruptos de la península ibérica. Aunque llegues en coche, olvídate de él a la entrada: aquí hemos venido a recorrer el terreno a pie. Dale al play si quieres saber cuáles son las rutas más bonitas.