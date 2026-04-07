El precioso pueblo del norte de España con murallas medievales que miran al Cantábrico: tiene un faro del siglo XIX, una estatua única y una gastronomía exquisita
Es uno de lo mejores destinos del norte y un imprescindible para este año.
Si de algo puede presumir Cantabria, es de tener unas vistas impresionantes. Pueblos como Comillas, San Vicente de la Barquera o Santillana del Mar son algunos de los lugares más visitados del norte de España. Sin embargo, el Cantábrico tiene otra joya que también merece la pena conocer. Si no sabes cuál es, ¡dale al play!