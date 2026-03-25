El precioso pueblo de España que hay que visitar una vez en la vida: con un castillo medieval que parece flotar sobre los acantilados y una iglesia renacentista única
Este pueblo lo tiene todo; historia, unas vistas de escándalo y la capacidad para sorprender de verdad.
En España existen rincones que parecen construidos para demostrar, para demostrar poder e historia. En concreto, hoy os hablo de un lugar que intenta contar con a través de sí mismo que la historia no siempre se cuenta en línea recta. Misterioso, ¿verdad? Pues dale al play y te decimos cuál es y dónde está este pueblo.