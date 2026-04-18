Adriana Fernández

La plaza con mayor concentración de edificios históricos de Europa está en España: una joya renacentista declarada Patrimonio de la Humanidad y Monumento Nacional

El Renacimiento supuso en España, así como en toda Europa, una nueva época de esplendor, marcado por un enfoque de calibre humanista sobre diferentes ramas artísticas, como la pintura, la literatura o la arquitectura, e inspirado en los conocimientos de la antigüedad clásica. Y este lugar, ubicado en una de las zonas más privilegiadas de Andalucía, es el ejemplo concreto de que todavía podemos maravillarnos con obras impecables del renacimiento que aguardan en su interior la historia de nuestra tierra. ¿Sabes de qué lugar estamos hablando? ¡Dale al play!