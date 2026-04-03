La plaza más bonita de España es la que Unamuno llamó “el salón más bello de Europa”: una obra maestra del barroco español de piedra dorada y declarada Patrimonio de la Humanidad

En España contamos con incontables plazas bonitas, las cuales asombran tanto a sus vecinos como a los turistas que las descubren por primera vez, como la Plaza Real de Barcelona, la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, o la Plaza de España en Sevilla. Pero entre todas las plazas que salpican el territorio español hay una cuya belleza destaca por encima de todas las demás. ¿Sabes cuál es? Dale al play para descubrirla.