Últimas noticias La ciudad romana mejor conservada de España se esconde bajo las calles

Sara Fernández García

La plaza más bonita de España es la Unamuno llamó "el salón más bello de Europa": piedra dorada, una obra maestra del barroco español y Patrimonio de la Humanidad

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¿Y si la plaza más bonita de España no fuera la que todo el mundo cree? Madrid se lleva la fama, pero hay otra que, para muchos, la supera. Tardaron veintiséis años en acabarla, con pleitos y obras paradas de por medio. Y tiene un truco curioso: ninguno de sus lados mide lo mismo. No lo notarás, porque los arcos y los balcones se repiten tanto que el ojo se lo traga y te parece perfecta. La piedra también tiene lo suyo: por la mañana es clarita y, cuando cae el sol, se pone dorada.

Mira hacia arriba cuando pases bajo los arcos. Entre uno y otro hay caras talladas en piedra: reyes, conquistadores, escritores, alguna santa. Algunas están ahí desde hace casi trescientos años, otra la pusieron en 2023 y una la quitaron durante la guerra. Y en una esquina de los soportales sigue abierto un café de toda la vida, donde se sentaban a charlar escritores muy conocidos del siglo pasado. ¿Ya sabes cuál es? Te lo contamos dándole play al vídeo.