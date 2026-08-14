Sara Fernández García

Es la plaza más bonita de España y Unamuno la llamó "el salón más bello de Europa": una obra maestra del Barroco, Patrimonio de la Humanidad y construida en piedra dorada

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España suma más de 8000 municipios y prácticamente cada uno cuenta con su propia plaza Mayor… así que la estimación de plazas mayores asciende a miles de ellas. Y aunque el censo total de este tipo de emplazamientos no es preciso, sí que sabemos cuáles son las más bonitas y sorprendentes de España. Y es que hay al menos tres que destacan por encima de todas gracias a su singularidad y su historia.

La plaza Mayor más grande de todas las que hay repartidas por el país es la de Medina del Campo (en Valladolid), de más de 14000 metros cuadrados. La más visitada es la de Madrid, mundialmente conocida por su arquitectura, su ambiente y su mercadillo navideño; y la más elegante, la de Salamanca, una joya del siglo XVIII declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mucho antes de que el organismo le otorgara tal mención, ya hubo quien supo admirar y poner en valor la belleza arquitectónica de este lugar. Y no fue otro que el gran Unamuno, escritor, filósofo y académico español que destacó como figura central de la Generación del 98. Dale al play para conocer su historia.