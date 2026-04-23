Adriana Fernández

El pequeño pueblo de callejones estrechos y plazas empedradas que lleva amurallado desde el siglo XI: tiene el ambiente medieval más auténtico de España

De todos los pueblos medievales que hay en España, hay uno que siempre se lleva todas las miradas y piropos. Podríamos estar hablando de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, y su icónico Doncel (esa escultura yacente que tantos adeptos tiene); o quizá de Albarracín, en Teruel, y su silueta que parece hacer equilibrios desde lo alto de una colina.

Pero no. El pueblo medieval al que nos estamos refiriendo está en Segovia, pista clave y definitiva para saber de qué lugar estamos hablando. Porque aunque la competencia es dura (Riaza, Ayllón o Maderuelo son fuertes rivales), ningún otro pueblo de la provincia como nuestro protagonista para disfrutar del mejor ambiente medieval. ¿Quieres saber más? Dale al play y no te quedes con las ganas.