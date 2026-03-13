El paseo marítimo más largo de Europa está en España: tiene más de 26 kilómetros y recorre una de las islas más volcánicas del continente
Está en una isla espectacular, tanto que es capaz de batir récords como este.
No es una exageración ni un reclamo inflado para atraer clics. Es un dato medible, caminable y comprobable; os doy mi palabra. Y es que en en España existe un paseo marítimo continuo que supera los 26 kilómetros de longitud : está pegado al Atlántico, atravesando playas, núcleos urbanos y paisajes volcánicos. Un récord europeo que no está en una gran capital ni en una costa peninsular (aunque cueste creerlo), sino en una isla que lleva décadas demostrando a la perfección qué turismo y territorio no tienen por qué estar reñidos. ¿Sabes ya cuál es? Dale al play y no te quedes con la duda.