El paseo marítimo más largo de Europa está en España: tiene más de 26 kilómetros y recorre una de las islas más volcánicas del continente

No es una exageración ni un reclamo inflado para atraer clics. Es un dato medible, caminable y comprobable; os doy mi palabra. Y es que en en España existe un paseo marítimo continuo que supera los 26 kilómetros de longitud : está pegado al Atlántico, atravesando playas, núcleos urbanos y paisajes volcánicos. Un récord europeo que no está en una gran capital ni en una costa peninsular (aunque cueste creerlo), sino en una isla que lleva décadas demostrando a la perfección qué turismo y territorio no tienen por qué estar reñidos. ¿Sabes ya cuál es? Dale al play y no te quedes con la duda.