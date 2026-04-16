Adriana Fernández

El paseo marítimo más bonito del mundo mida 26 kilómetros y está en España: tiene un paisaje volcánico, está rodeado de palmeras y es el más largo de Europa

Disfrutar del buen tiempo en un paseo marítimo de la costa no es un plan reservado para el verano, ni mucho menos. Escapar del ruido de la ciudad, del estrés del trabajo y dar un paseo con el sonido del mar de fondo es uno de los mejores placeres de la vida.

Y aunque en la Península Ibérica tengamos una infinidad de paseos marítimos que bordean nuestra tierra para disfrutar de este plan perfecto, la realidad es que solo uno es el más largo de Europa… y se encuentra en una isla. Aun así, merece la pena desplazarse hasta el archipiélago canario para conocer esta avenida marítima. Concretamente, en el corazón del Atlántico, frente a la costa africana, la isla de Lanzarote ofrece un paisaje volcánico con un ambiente de lo más cotizado.

Este paseo marítimo se encuentra en una isla declarada Reserva de la Biosfera, donde la relación entre naturaleza y planificación urbana siempre ha sido una cuestión delicada. En este caso, la infraestructura se ha integrado en el entorno sin alterar de forma significativa el paisaje volcánico ni el equilibrio del litoral. Además, sus campos de lava solidificada, sus conos volcánicos y sus playas abiertas al océano forman parte de una geografía única dentro del archipiélago canario.

¿Conocías este paseo marítimo? ¡Dale al play y descúbrelo!