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Sara Fernández García

El paseo marítimo más bonito del mundo está en España: una joya de toques modernistas con palmeras y kilómetros para pasear sin esfuerzo

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Muy pocas ciudades de nuestro país generan tantas (y tan dispares) opiniones como esta. Un gran icono turístico del Mediterráneo que tiene uno de los perfiles urbanos más reconocibles de Europa por la selva de rascacielos frente al mar, pero es mucho más que esa estampa típica que todos tenemos en la cabeza de Benidorm.

En la playa de Poniente levantaron en 2009 un paseo marítimo que transformó de arriba abajo la fachada litoral de la ciudad y que acabó cosechando reconocimientos de arquitectura por medio mundo. Sí, sí, en el mismo Benidorm de los hoteles infinitos. Y lo hiceron innovando: en lugar del clásico trazado recto de baldosas pegado al tráfico, los arquitectos Carlos Ferrater y Xavier Martí idearon una estructura continua de formas onduladas y colores vivos que se amolda al terreno de la playa. Dale al play para conocer más detalles.