El paseo marítimo más bonito del Mediterráneo español es como una gran ola blanca congelada: casi dos kilómetros en llano para pasear sin esfuerzo entre formas onduladas y palmeras
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Destino por excelencia para disfrutar a orillas del Mediterráneo, elegida por la clase media española como la ciudad donde gozar de las vacaciones de verano y perfecta para los mayores de 65 años que quieren vivir una experiencia veraniega cómoda y relajada. Gracias a su ambiente animado, a su icónico skyline, y la belleza y calidad de sus playas, lo que en su día fuera una pequeña villa pesquera se ha convertido en uno de los destinos vacacionales más conocidos de todo el litoral Mediterráneo.
Y tiene uno de los paseos marítimos más agradables de la costa: su trazado serpenteante de casi 2 kilómetros ofrece una maravillosa galería al aire libre donde disfrutar del aire marino. Dale al play para conocer todos los detalles.