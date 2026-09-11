Últimas noticias Entramos en el pueblo con el jamón de bellota más cotizado de España

Sara Fernández García

El paseo marítimo más bonito del Mediterráneo español es como una gran ola blanca congelada: casi dos kilómetros en llano para pasear sin esfuerzo entre formas onduladas y palmeras

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Destino por excelencia para disfrutar a orillas del Mediterráneo, elegida por la clase media española como la ciudad donde gozar de las vacaciones de verano y perfecta para los mayores de 65 años que quieren vivir una experiencia veraniega cómoda y relajada. Gracias a su ambiente animado, a su icónico skyline, y la belleza y calidad de sus playas, lo que en su día fuera una pequeña villa pesquera se ha convertido en uno de los destinos vacacionales más conocidos de todo el litoral Mediterráneo.

Y tiene uno de los paseos marítimos más agradables de la costa: su trazado serpenteante de casi 2 kilómetros ofrece una maravillosa galería al aire libre donde disfrutar del aire marino. Dale al play para conocer todos los detalles.