Sara Fernández García

El paseo marítimo más bonito de España está en una ciudad trimilenaria frente al Atlántico: recuerda al Malecón de La Habana por sus fachadas de colores, con fortalezas militares y una catedral de cúpulas doradas

El Malecón habanero es símbolo de nostalgia y resiliencia; se suele describir como el sofá de la ciudad, ese lugar donde ocurren a diario cientos de despedidas y reencuentros. Como se suele decir en Cuba, "si el Malecón pudiera hablar...", contaría historias de lucha y de amor silenciadas que se han vivido en sus ocho kilómetros de extensión.

Esa idea de un sitio donde amanecer cantando y bebiendo se traslada a una ciudad muy especial de España. Hay paseos marítimos que son mucho más que un simple recorrido frente al mar. El océano Atlántico baña las costas de la capital cubana del mismo modo que baña esta ciudad de España, con la diferencia de que aquí, además, se junta con el mar Mediterráneo. ¿Sabes qué ciudad es? Dale al play y descúbrela.