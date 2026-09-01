Sara Fernández García

El paseo fluvial perfecto para hacer en una mañana: 5 kilómetros entre acantilados de 100 metros, buitres leonados sobre un cañón y una ermita templaria del siglo XIII

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No debe sorprender a nadie que el Cañón del Río Lobos, entre las provincias de Soria y Burgos, figure entre los espacios naturales más visitados de Castilla y León. Una maravilla así atrae a todo tipo de visitantes por la espectacularidad de sus paisajes y porque es una manera ideal de pasar una mañana de fin de semana.

Aunque hay múltiples caminos y senderos, hay cuatro sendas principales que permiten recorrer las zonas más relevantes del parque. Hay una ruta que reúne algunos de los elementos más característicos de este espacio protegido en apenas unos kilómetros: un río que discurre entre paredes calizas, una de las mayores colonias de buitres leonados de la Península Ibérica y una ermita medieval que aparece casi por sorpresa en mitad del cañón. Si quieres saber cuál es, dale al play.