Últimas noticias Descubre la mejor ciudad de España para viajar en septiembre

Sara Fernández García

Esta pareja nació en el mismo lugar, pero solo uno se quedó: las raíces separadas de Kira Miró y Salva Reina están en un mini continente que es Reserva de la Biosfera y Patrimonio

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El 13 de marzo de 1980, en la Clínica Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, nace una niña que años después protagonizará una de las series más vistas de Netflix en España. Casi dos años antes, el 9 de abril de 1978, en esa misma ciudad había nacido un niño que ganaría un Goya y que hoy comparte piso, vida y hasta guion con ella. Entre ambos nacimientos no hubo ningún cruce: la familia de él dejó la isla apenas unas semanas después, rumbo a Málaga, mientras que la de ella se instalaba en el interior volcánico, en Santa Brígida, a catorce kilómetros de la capital.

No volverían a coincidir hasta 2022, y no en la isla que compartían sin saberlo, sino en un rodaje en Madrid, la ciudad donde los dos, por caminos completamente distintos, habían terminado construyendo su vida adulta. Antes de llegar a esa escena compartida, conviene entender qué clase de lugar los vio nacer: una isla que cabe entera en un trayecto de dos horas en coche y que reúne, en poco más de 1.560 kilómetros cuadrados, casi todos los paisajes que existen sobre la Tierra. Dale al play para descubrir de qué isla se trata.