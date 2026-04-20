Adriana Fernández

Parece la Toscana italiana, pero está en España: la comarca de Teruel con calles empedradas y balnearios naturales perfectos para esta primavera

Pueblos con encanto, carácter medieval, un entorno natural único y mucho arte. Quienes han estado en la Toscana ya saben que es la típica región de Italia que lo tiene todo para enamorar de un solo vistazo y querer quedarse a vivir. Y en España hay una comarca que recuerda mucho (muchísimo) a esta región de Italia situada en el noroeste de la bota, ese pedacito de mapa bañado por el mar Tirreno que queda entre Roma, Génova y Bolonia.

La Toscana española, a diferencia de la italiana, no llega a estar bañada por el mar, pero casi. Porque la comarca de la que estamos hablando, a pesar de ser una región de interior, está a solo unos kilómetros del mar, en una región escondida entre Cataluña y Valencia; de ahí la influencia mediterránea. ¿Sabes ya de qué lugar se trata? Dale al play y sal de dudas.