Parece la Toscana, pero está en España: la comarca de Teruel con calles empedradas y balnearios naturales perfectos para este invierno que recuerda a Italia

Pueblos con encanto, carácter medieval, un entorno natural único y mucho arte. Quienes han estado en la Toscana ya saben que es la típica región de Italia que lo tiene todo para enamorar de un solo vistazo y querer quedarse a vivir. Y en España hay una comarca que recuerda mucho (muchísimo) a esta región situada en el noroeste de la bota, ese pedacito de mapa bañado por el mar Tirreno que queda entre Roma, Génova y Bolonia. Dale al play y descúbrela.