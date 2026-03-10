El palacio más bonito de España que puedes visitar gratis: es Patrimonio de la Humanidad y lo llaman el "Versalles español"

España está llena de palacios impresionantes de muchas épocas distintas como el Palacio de la Magdalena, en Santander, o el Palacio Real de Madrid. Sin embargo, hay uno en concreto que es considerado por muchos el más bonito de España (y visitarlo es gratis). Es más, para mucha gente es el 'Versalles español', asegurando que no le tiene nada que envidiar al monumento francés. Dale al play y te decimos cuál es.