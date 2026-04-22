Adriana Fernández

El país más seguro de Europa para viajar sola es también el más barato: joyas medievales y ciudades amuralladas en el "paraíso de las mil islas"

¿Nunca has pensado en viajar sola? El miedo, la inseguridad, la falta de decisión o el desconocimiento de países adecuados son obstáculos que se interponen a la hora de organizar una aventura en solitario... ¡Pero las ganas nunca faltan!

Cuadrar las agendas con tus amigas o seres queridos cada vez es más difícil, así que te vamos a dar el destino perfecto para cumplir tus fantasías: está en Europa, tiene más de 1000 islas y es más barato de lo que piensas. ¿Tienes una idea de qué destino puede ser? Dale al play para averiguarlo.