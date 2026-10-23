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Sara Fernández García

Paco, el alcalde y único habitante de una aldea en la que vive completamente solo: "He elegido quedarme aquí porque amo la naturaleza"

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En una pequeña aldea de la Sierra de Segura, en Jaén, Paco abre cada mañana la puerta de su casa sabiendo que no se cruzará con ningún vecino. No porque sea temprano, sino porque simplemente no queda nadie más viviendo allí, por lo que el silencio estará presente todo el día. Es el único habitante permanente de un caserío formado por 14 viviendas y situado a 1.200 metros de altitud, dentro del municipio conocido como el pueblo de las cien aldeas.

Cuando el reportero del programa Comando Actualidad le pregunta quién es en el pueblo, la respuesta llega entre sonrisas. "Eres el alcalde, eres el policía, eres el de mantenimiento. ¿El pueblo es tuyo?". Paco responde con un escueto "Sí", lo que resume a la perfección una realidad cada vez más frecuente en algunas zonas de la España rural. Dale al play para descubrir de qué pueblo se trata.