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Nadie la visita, pero dicen que es la Toscana española: una región con 18 pueblos de piedra dorada entre olivos centenarios y cañones en una provincia olvidada

Nadie la visita, pero dicen que es la Toscana española: una región con 18 pueblos de piedra dorada entre olivos centenarios y cañones en una provincia olvidada

Sara Fernández García

Nadie la visita, pero dicen que es la Toscana española: una región con 18 pueblos de piedra dorada entre olivos centenarios y cañones en una provincia olvidada

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A Teruel le ha tocado cargar durante décadas con la etiqueta de provincia olvidada, y algo de razón hay: pocas carreteras, ningún aeropuerto cerca, trenes que pasan de largo. Pero quien se adentra por su esquina nororiental, allí donde Aragón roza Tarragona y Castellón, se topa con algo que no encaja en el guion. Colinas suaves peinadas de olivos, cipreses sueltos junto a masías de piedra, campanarios que asoman entre lomas ocres.

La comparación con la Toscana lleva años circulando, y no es difícil entender por qué: la luz, el orden agrícola del paisaje, esa manera en que los pueblos coronan las colinas. Hablamos de la comarca del Matarraña, y conviene decirlo cuanto antes: no necesita disfrazarse de Italia. Lo que hay aquí es Aragón en estado puro, con su piedra dorada, su gótico levantino y su silencio. Dale al play para conocer más detalles.

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