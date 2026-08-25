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Nadie la visita, pero dicen que es “la Selva Negra de España”: pueblos entre cascadas y bosques frondosos en el interior de una provincia olvidada

Nadie la visita, pero dicen que es “la Selva Negra de España”: pueblos entre cascadas y bosques frondosos en el interior de una provincia olvidada

Sara Fernández García

Nadie la visita, pero dicen que es “la Selva Negra de España”: pueblos entre cascadas y bosques frondosos en el interior de una provincia olvidada

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Sara Fernández García

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En un lugar remoto, al norte de norte de Extremadura, se esconde una región que por su riqueza paisajística está considerada como la Selva Negra de España. Valles profundos y sinuosos, montañas cubiertas de robles, castaños y pinares, y un sinfín de gargantas, pozas y cascadas. Y es que, aunque mucha gente sigue pensando que Extremadura es un destino seco, llano y donde solo hay extensiones de dehesas, la comunidad esconde regiones que combinan naturaleza con preciosos pueblos de pizarra, dibujando un paisaje tan característico que por momentos te traslada al norte de España, e incluso de Europa. Si no te lo crees, dale al play.

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