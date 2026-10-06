Últimas noticias Entramos en el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, en Galicia

Sara Fernández García

Nadie la visita, pero dicen que este paisaje remoto es la “Suiza española”: lagos de montaña, pueblos de piedra y cumbres de más de 2000 metros

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Lo que más te va a gustar de este lugar es que todo merece ser considerado un paisaje de postal. Vas recorriéndolo y un pueblo de piedra aparece al fondo de un valle, detrás asoma una montaña y, siguiendo la carretera, vas viendo que quedan pequeñas aldeas y antiguos caminos recuerdan que aquí hubo mucha más gente de la que hay ahora. No es extraño que haya quien haya encontrado cierto parecido con los Alpes y haya terminado llamando a la zona la “Suiza española”.

La comarca, en el norte de Huesca, puede presumir de tener algunos de los paisajes más espectaculares de la provincia: lagos de montaña, ríos, bosques y cumbres que superan los 2.000 metros. Pero también es uno de esos territorios donde la distancia entre pueblos es considerable y donde la despoblación ha dejado una huella evidente. Dale al play para descubrir esta zona de España.