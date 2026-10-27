Últimas noticias Descubre el rincón de España donde es más facil ver lobos en libertad

Sara Fernández García

Nadie la visita, pero dicen que esta laguna salada es el Mar Muerto de España: una Reserva Natural, rodeada de joyas barrocas y con un Bien de Interés Cultural medieval

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Existe un Mar Muerto blanco entre Zaragoza y Teruel que se extiende sobre los 1.000 metros de altura en el corazón del Sistema Ibérico, una cuenca declarada Reserva Natural Dirigida y uno de los paisajes menos conocidos del interior.

Entre las comarcas de Campo de Daroca y Jiloca, formando parte de los términos municipales de Santed, Gallocanta, Berrueco, Las Cuerlas, Tornos y Bello, esta cuenca de carácter endorreico –es decir, sin salida al mar-, no fluye a ninguna parte por lo que sus aguas esperan drenarse solo por evaporación, generando un nuevo ecosistema de humedales y salinas. Dale al play si quieres saber de qué lugar se trata.