Nadie la visita, pero dicen que esta laguna salada es el Mar Muerto de España: una Reserva Natural, rodeada de joyas barrocas y con un Bien de Interés Cultural medieval
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Existe un Mar Muerto blanco entre Zaragoza y Teruel que se extiende sobre los 1.000 metros de altura en el corazón del Sistema Ibérico, una cuenca declarada Reserva Natural Dirigida y uno de los paisajes menos conocidos del interior.
Entre las comarcas de Campo de Daroca y Jiloca, formando parte de los términos municipales de Santed, Gallocanta, Berrueco, Las Cuerlas, Tornos y Bello, esta cuenca de carácter endorreico –es decir, sin salida al mar-, no fluye a ninguna parte por lo que sus aguas esperan drenarse solo por evaporación, generando un nuevo ecosistema de humedales y salinas. Dale al play si quieres saber de qué lugar se trata.