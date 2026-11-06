Lucía Alfonso González

Las raíces separadas de Iker Jiménez (53 años) y Carmen Porter (52 años) están entre una capital de grandes palacios y museos, y una ciudad de murallas medievales

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Antes de los platós, la radio nocturna y los misterios que hoy siguen millones de espectadores, Iker Jiménez y Carmen Porter eran simplemente dos estudiantes de Periodismo que intentaban abrirse camino. Coincidieron en la misma facultad, él un par de cursos por delante, pero la chispa no saltó en los pasillos. Saltó en una fiesta en casa de los padres de Carmen, a la que Iker llegó casi de rebote con un vecino de la familia. Con los años, esa complicidad acabaría dando el salto a la televisión con Cuarto Milenio y, hoy, con Horizonte.

Pero sus historias habían empezado a casi 300 kilómetros de distancia. Iker nació en 1973 en una ciudad del norte con uno de los cascos medievales mejor conservados del país, lleno de palacios renacentistas y presidido por una imponente catedral cuya restauración inspiró a escritores de todo el mundo. Allí despertó muy pronto su vena investigadora: siendo solo un niño, se presentó en una emisora local para preguntar por un supuesto avistamiento OVNI y acabó hablando en directo. A los 14 años se mudó con sus padres a la ciudad donde Carmen había nacido en 1974, una urbe monumental de palacios, jardines y algunos de los museos más importantes del mundo. Allí se conocieron y allí se quedaron. ¿Sabes ya de qué ciudades hablamos? Dale al play y descúbrelo.