Sara Fernández García

Nacho Ares, egiptólogo, sobre la Gran Pirámide: "Es más que un monumento, es una máquina de precisión matemática que te devuelve datos sobre la Tierra que nadie conocía hace 4.500 años"

La explicación de la Gran Pirámide se reduce a veces a una tumba monumental levantada para un faraón, pero es cuestión de fijarse un poco más para que empiecen a aparecer cosas que no encajan del todo en esa idea que puede quedarse corta.

La orientación es casi perfecta. Las medidas no parecen improvisadas. Y todo eso obliga a ir un paso más allá para entenderla. Ahí es donde encaja el enfoque del experto Nacho Ares, que insiste en mirar la pirámide como algo más que un monumento funerario, sin necesidad de convertirla en un misterio inexplicable. Según el egiptólogo, es también una demostración de conocimiento técnico y de planificación a un nivel que todavía hoy resulta difícil de asumir. En el siguiente vídeo te lo contamos, ¡dale al play!