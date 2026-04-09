El monasterio Patrimonio de la Humanidad donde descansan los reyes de la Corona de Aragón: es el más grande de Europa y está en un pueblo de 893 habitantes perfecto para primavera

Hay sitios que se buscan. Sin embargo, hay lugares que te encuentran a ti y que, en ese instante, conectas al momento con lo que transmiten y lo que fueron. Este monasterio pertenece a este segundo grupo. Un sitio extraordinario que se encuentra en un municipio pequeño de 893 habitantes donde la vida va a un ritmo distinto. Y, sin embargo, ahí, casi sin alardes, se levanta uno de los conjuntos monásticos más imponentes de Europa. Dale al play para descubrir más.