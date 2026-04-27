Adriana Fernández

Ni el Mercado Central de Valencia, ni la Boquería de Barcelona: el mercado más espectacular de España es una joya del Modernismo hecha de hierro, cerámica y cristal

Cuando pensamos en la arquitectura modernista, una de las primeras figuras que nos vienen a la mente suele ser la de Antoni Gaudí. Tampoco es de extrañar, pues se trata de uno de nuestros arquitectos más internacionales, sino el más internacional de todos.

Pero, a pesar de esto, fueron muchos otros los arquitectos de esa época que tuvieron carreras muy prolíficas, diseñando y construyendo edificios y monumentos que todavía hoy podemos visitar. Uno de estos edificios tan impresionantes lo encontramos en el corazón de la ciudad de Valencia, un edificio inaugurado a principios del siglo pasado en un barrio que en esa época estaba habitado predominantemente por la clase burguesa., la élite de la época. ¿Sabes de qué lugar estamos hablando? Dale al play y no te quedes con la duda.