Adriana Fernández

Es el mercado más bonito de España y se conoce como ‘la catedral de la gastronomía’: tiene casi 300 puestos, estilo modernista, cúpulas de hierro y cristal y es Bien de Interés Cultural

De todos los mercados gastronómicos que hay en España, siempre suele brillar uno por encima de todos los demás. Una joya del Art Nouveau levantada en el centro histórico de la ciudad y convertida en epicentro cultural.

Por fuera, una monumental estructura de hierro forjado de tintes modernistas decorada con llamativos azulejos y vidrieras de colores que está declarada Bien de Interés Cultural. Por dentro, un espacio de dimensiones catedralicias donde unas fascinantes cúpulas de hierro coronan el edificio a más de 30 metros de altura. ¿Sabes cuál es? Dale al play y no te quedes con las dudas.