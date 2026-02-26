La mejor ruta de senderismo para Jesús Calleja (60 años) está en Castilla y León: recorre un valle repleto de panorámicas bellísimas

Jesús Calleja, una de las personalidades más queridas de nuestro país, se ha recorrido el mundo entero. ¡Incluso ha estado en el espacio! Y por suerte para todos, de vez en cuando comparte vídeos en sus redes sociales para hacer recomendaciones sobre qué destinos visitar, y en uno de los últimos ha publicado cuáles son tres de sus rutas de senderismo favoritas, todas ellas en su tierra natal de Castilla y León. Dale al play y descúbrelas.