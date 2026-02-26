La mejor ruta de senderismo para Jesús Calleja (60 años) está en Castilla y León: recorre un valle repleto de panorámicas bellísimas
Un recorrido de 24 kilómetros en el corazón de la Cordillera Cantábrica.
Jesús Calleja, una de las personalidades más queridas de nuestro país, se ha recorrido el mundo entero. ¡Incluso ha estado en el espacio! Y por suerte para todos, de vez en cuando comparte vídeos en sus redes sociales para hacer recomendaciones sobre qué destinos visitar, y en uno de los últimos ha publicado cuáles son tres de sus rutas de senderismo favoritas, todas ellas en su tierra natal de Castilla y León. Dale al play y descúbrelas.