La mejor calle de España para irse de tapas tiene 21 bares en 190 metros: dicen que es "el lugar donde la gastronomía española se convierte en paraíso"

La tradición de las tapas se atribuye al norte de España, aunque ha acabado extendiéndose por toda la península. En algunos lugares como Madrid las dan gratis con las bebidas, mientras que en otras provincias se pagan aparte y pueden elegirse entre varias opciones. Pero, si concretamos aún más, nos encontramos con una calle donde se dice que "la gastronomía española se convierte en un paraíso". ¿Sabes cuál es? Dale al play y te lo decimos.