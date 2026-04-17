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La maravilla que guardan los 500 habitantes de un pueblo abandonado que limita con el Cantábrico: fue restaurada en 1989, es Bien de Interés Cultural y solo se puede visitar con guía

La maravilla que guardan los 500 habitantes de un pueblo abandonado que limita con el Cantábrico: fue restaurada en 1989, es Bien de Interés Cultural y solo se puede visitar con guía

Adriana Fernández

La maravilla que guardan los 500 habitantes de un pueblo abandonado que limita con el Cantábrico: fue restaurada en 1989, es Bien de Interés Cultural y solo se puede visitar con guía

Adriana Fernández

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En VIAJAR os solemos recomendar que organicéis bien vuestros viajes, pues es la única manera de exprimir el destino al 100%. Y hoy más que nunca, pues hoy os hablamos de un destino que se visita con cita previa, a pie y con alguien que explique lo que se está viendo. Solo una pisa: está muy cerca del límite con Galicia y a pocos kilómetros del mar Cantábrico. ¡Dale al play si quires conocer la historia completa!

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