Sara Fernández García

El mapa con las calles donde mejor se come en España: te decimos cuáles son las barras, tabernas y tapas que merecen una escapada

¡España, qué buena estás! y, con este lema, os proponemos una ruta que no busca dictar sentencia, sino proponer una ruta editorial por 50 direcciones imprescindibles para comer en nuestro país. Son calles y zonas donde la gastronomía forma parte del paseo, donde se puede entender una provincia a través de platos concretos, productos reconocibles y costumbres locales: una sidra escanciada en Oviedo, una marinera en Murcia, un pincho de morcilla en Burgos, unas rabas en Santander o una tapa de pescado frito en Cádiz.

La selección reúne vías muy populares, como la calle Laurel de Logroño, Ponzano en Madrid o Gascona en Oviedo, junto a plazas, cascos históricos y barrios donde la cocina funciona como una forma directa de leer el destino. No son las únicas posibles, pero sí son direcciones útiles para construir una escapada con criterio gastronómico: lugares donde conviene sentarse, pedir algo de la casa y mirar alrededor antes de seguir caminando. ¿Quieres descubrirlas? Entonces... ¡dale al play!