Adriana Fernández

Ni Málaga, ni Cádiz: la mejor ciudad de Andalucía para una escapada está llena de casas palaciegas y es el lugar que vio nacer a Rafael Alberti

Rey de la antigua Atenas después de que el héroe Teseo fuera expulsado de la ciudad por haber raptado a la bella Helena, Menesteo es una de las figuras más destacadas de la Ilíada. Tras aportar un total de 50 naves atenienses a la flota griega que zarpó hacia Troya, fue uno de los guerreros que se escondieron dentro del Caballo de Troya para la posterior toma de la ciudad.

Según cuenta la leyenda, después de que los griegos ganaran la guerra y recuperaran a la reina Helena, Menesteo regresó a su Atenas; la sorpresa fue cuando llegó y se encontró que Teseo se había hecho de nuevo con el trono de la magnífica de la ciudad. Así, Menesteo tuvo que hacerse de nuevo a la mar. Navegando sin rumbo alguno, el rey destronado fue a parar a la desembocadura del río Guadalete, donde fundó la ciudad Puerto de Menesteo. Más de 3000 años después, esta ciudad sigue existiendo y está en el sur de España. Dale al play y te contamos toda la historia.