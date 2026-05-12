Adriana Fernández

Todos los madrileños eligen Valencia por la cercanía, pero pocos consideran a la "Sirena del Océano" para ir en verano: está considerada la joya de Andalucía

Desde la serenidad de un jardín histórico del siglo XVIII junto al mar, hasta playas vírgenes de dunas infinitas, esta ciudad ofrece el oasis perfecto para una escapada cercana, en una ciudad donde la gastronomía, la historia y los paisajes ofrecen un destino inmejorable.

Una combinación perfecta entre entorno natural, playas y ciudad. La playa más salvaje ofrece cuatro kilómetros de dunas; pero si lo que buscas es conocer la eterna “sirena del océano”, tienes que visitar un camino junto al mar que recuerda al malecón de La Habana y brilla con la catedral de fondo. Con estos datos... seguro que ya sabes de qué ciudad estamos hablando. Dale al play para salir de dudas.