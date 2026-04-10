Ni Madrid, ni Salamanca, ni Sevilla: la plaza Mayor más elegante de España es una joya del siglo XVI, porticada y acristalada, que casi nadie conoce

Parece increíble, pero en España todavía hay plazas mayores muy desconocidas para el público general, hecho que las convierte en verdaderas joyas dignas de ser descubiertas. Es el caso de esta plaza Mayor escondida en un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico en el 1972, y el cual pertenece a la asociación de los Pueblos Más Bonitos de España desde 2015. ¿Sabes cuál es? Dale al play para descubrirla.