‘Mi madre se convirtió en pájaro’: el libro de Josep M. Palau, Director de VIAJAR, que te lleva de viaje a un paraíso intacto

Ya está en las librerías Mi madre se convirtió en pájaro, el nuevo libro del periodista y director de la revista VIAJAR Josep M. Palau Riberaygua, publicado por la editorial Viajes al Pasado. La presentación en Madrid tuvo lugar el 18 de marzo en PANGEA The Travel Store, en una convocatoria que contó con la presencia de Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, el grupo editor de la revista VIAJAR, y diversos representantes del sector turístico y prensa especializada.