El lugar más bonito de Castilla-La Mancha lo guardan 1300 habitantes: es conocido como "el pueblo de las cascadas" y es una joya natural única en el mundo

España es uno de los países más visitados del mundo, pero aún así tiene escondites secretos por descubrir. Lugares como Madrid, Valencia o Sevilla reciben miles de visitas al día, pero hay otros que, aunque no son tan conocidos, siguen siendo igual de impresionantes. Castilla La-Mancha es uno de estos sitios y, pese a no recibir tantos turistas como otros lugares, es una auténtica maravilla. Dale al play y te decimos dónde se esconde una de sus joyas naturales únicas en el mundo.