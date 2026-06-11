Sara Fernández García

El lugar más barato de España para jubilarte con una vida de lujo: tiene un el coste de vida muy por debajo de la media y una calidad gastronómica que es Patrimonio de la Unesco

La jubilación marca el inicio de una nueva etapa vital en la que, más allá del fin de la actividad laboral, entran en juego factores clave como la estabilidad económica y la calidad de vida. Y hemos encontrado el lugar perfecto que reúne ambos factores: está en el norte, es una de las ciudades más baratas y tiene una gastronomía exquisita. ¿Quién no querría vivir en un sitio así?

Se trata de una ciudad que combina tranquilidad, naturaleza y un coste de vida relativamente bajo. Su entorno permite disfrutar tanto de paisajes de interior como de proximidad a la costa, lo que la convierte en una opción equilibrada para quienes buscan serenidad sin renunciar a privilegios. Además, el simple hecho de ser la ciudad más antigua de Galicia y tener la muralla mejor conservada del mundo, ya le convierte en un destino lleno de historia con encanto. ¿Sabes ya de qué ciudad se trata? Dale al play y no te quedes con la duda.