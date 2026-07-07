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Ni el Louvre ni el Coliseo, el edificio más visitado de Europa solo tiene líneas curvas y está en España: "La línea recta pertenece al hombre, la línea curva, a Dios"

Ni el Louvre ni el Coliseo, el edificio más visitado de Europa solo tiene líneas curvas y está en España: "La línea recta pertenece al hombre, la línea curva, a Dios"

Sara Fernández García

Ni el Louvre ni el Coliseo, el edificio más visitado de Europa solo tiene líneas curvas y está en España: "La línea recta pertenece al hombre, la línea curva, a Dios"

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Este año se cumplen cien años de la fatídica muerte de Antoni Gaudí, nuestro arquitecto más internacional y uno de los mejores de la historia. Sus creaciones, incluidas en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, siguen maravillando, décadas después, a todos aquellos que se acercan; ya sea el Parc Güell, la Casa Milá o la Sagrada Familia, uno de los templos religiosos más impresionantes de todo el mundo.

Otro de estos emblemáticos edificios diseñado por Gaudí, y que año tras año sigue atrayendo a turistas de todos los rincones (solo hace falta pasearse por delante de la fachada y ver la marabunta de turistas que, cada día, se congrega a sus puertas de sol a sol), es la fascinante Casa Batlló. En el número 43 de Paseo de Gràcia, en la llamada “Manzana de la discordia”, el edificio es uno de los mayores exponentes de la arquitectura modernista, y cada año recibe más de un millón de visitantes. Dale al play para conocer sus secretos mejor guarados.

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